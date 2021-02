Diem, Sturny und Grossniklaus – Drei Vertragsverlängerungen bei den SCL Tigers Nolan Diem, Jules Sturny und Tim Grossniklaus unterschreiben für je zwei weitere Saisons bei den Emmentalern.

In den letzten Wochen konnten die SCL Tigers die Verträge mit Nolan Diem, Jules Sturny und Tim Grossniklaus verlängern. Dies schreibt der Club am Dienstag in einer Mitteilung.

Nolan Diem bestreitet heuer seine 3. Spielzeit und wird nach seiner langen Verletzungspause Mitte Februar zurückerwartet.

Jules Sturny (24) stürmt seit 2019 für die SCL Tigers und erzielte in der laufenden Saison sieben Skorerpunkte. Die beiden Stürmer der SCL Tigers verlängern ihre Verträge um je zwei Saisons bis 2022/2023.

Mit Verteidiger Tim Grossniklaus konnte der Vertrag ebenfalls um zwei weitere Jahre verlängert werden. Der 25-Jährige ist seit 2019 in Langnau.

«Wir freuen uns, mit diesem drei Spielern unsere Zukunft planen und den eingeschlagenen Weg konsequent weiterverfolgen zu können. Wir sind überzeugt, dass diese Spieler in Zukunft wichtige Rollen übernehmen werden», lässt sich Sportchef Marc Eichmann in der Mitteilung zitieren.

