Zwei Autos kollidierten – Drei Verletzte nach Unfall Bei einem Unfall in Kröschenbrunnen wurden drei Personen verletzt – eine wurde ins Spital gebracht, zwei gingen selber zum Arzt. Cornelia Leuenberger

Am Sonntagnachmittag geschah auf Höhe des Gasthofs Bären in Kröschenbrunnen ein Unfall: Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein Autolenker von Escholzmatt her durch den Ort, als sein Fahrzeug aus noch zu klärenden Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal-seitlich mit einem korrekt entgegenkommenden Wagen kollidierte.

Der Autolenker wurde verletzt; er musste von einem Ambulanzteam ins Spital gebracht. Die beiden Personen im entgegenkommenden Wagen seien leicht verletzt worden und hätten sich selbstständig in ärztliche Kontrolle begeben, schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung.

Für die Dauer der Unfallarbeiten wurde der Verkehr wechselseitig geführt, wofür die Feuerwehr Trub-Trubschachen im Einsatz stand.

Cornelia Leuenberger ist Redaktorin im Emmental. Sie schreibt über Mensch, Tier und Natur. Kulturell schlägt ihr Herz für das Theater.

Fehler gefunden?Jetzt melden.