Auffahrunfall auf der A1 – Drei Verletzte nach Kollision in Wangen an der Aare Am Sonntagnachmittag fuhren auf der Autobahn drei Autos ineinander. Ein Fahrzeug fing kurzzeitig an zu brennen.

Auf der Überholspur kollidierten die Autos in der Nähe der Ausfahrt Wangen/Wiedlisbach. Foto: PD/Polizei Kanton Solothurn

Am Sonntag, 20. Juni, kam es gegen 13.20 Uhr auf der Autobahn A1 bei Wangen an der Aare zu einer Auffahrkollision zwischen drei Personenwagen. Die Fahrzeuge waren auf dem Überholstreifen in Richtung Zürich unterwegs, wie die Polizei Kanton Solothurn mitteilt.

Eine Autolenkerin habe zu spät bemerkt, dass die Fahrzeuge vor ihr abbremsen. Sie sei in das Heck des vorausfahrenden Autos gefahren, welches dann auf das vor ihm stehende Fahrzeug geschoben worden sei, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Beim Unfall wurden drei Personen leicht verletzt und mussten zur Kontrolle in ein Spital gebracht werden. Das mittlere Fahrzeug fing kurzzeitig an zu brennen, weshalb die Feuerwehr Zuchwil ausrückte. Sie konnte den Brand rasch löschen.

