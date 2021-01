Unfall in Schwarzhäusern – Drei Verletzte nach Frontalkollision Am Mittwochnachmittag sind in Schwarzhäusern zwei Autos frontal zusammengestossen. Drei Personen wurden dabei verletzt. Der Unfallhergang wird untersucht.

Am Mittwoch, kurz nach 16 Uhr, sind auf dem Grossweier in Schwarzhäusern zwei Autos frontal kollidiert. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, ist ein in Richtung Wolfwil fahrender Autolenker in einer Rechtskurve aus noch zu klärenden Gründen auf die Gegenfahrbahn und mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestossen. Der Lenker wurde dabei verletzt.

Auch die Lenkerin des entgegenkommenden Autos zog sich beim Unfall Verletzungen zu. Die Beifahrerin wurde gar schwer verletzt. Die drei verletzten Personen wurden mit zwei Ambulanzen ins Spital gebracht.

Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der betroffene Strassenabschnitt musste kurzzeitig gesperrt werden. Danach wurde der Verkehr wechselseitig geführt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

