Kollision auf Umfahrungsstrasse – Drei Verletzte bei Autounfall in Langnau Am Donnerstagmorgen kam es auf der Umfahrungsstrasse zwischen Langnau und Schüpbach zu einem Verkehrsunfall. Drei Personen wurden mit der Ambulanz ins Spital gefahren.

Kurz vor 6.40 Uhr am Donnerstagmorgen ereignete sich auf der Umfahrungsstrasse in Schüpbach ein Unfall. Ein Autofahrer war von Langnau herkommend unterwegs, als er in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn geriet, worauf das Fahrzeug ein entgegenkommendes Auto seitlich touchierte. Infolge kam es zur frontalen Kollision mit einem zweiten, entgegenkommenden Auto.

Der Fahrer des von Langnau herkommenden Autos musste durch Angehörige der Feuerwehr Region Langnau befreit werden. Die beiden anderen Autofahrer konnten ihre Fahrzeuge selbständig verlassen. Wie die Kantonspolizei Bern berichtet, wurden die drei verletzten Fahrer mit zwei Ambulanzen ins Spital gefahren.

Für die Bergungs- und Unfallarbeiten musste die Strasse während fünf Stunden gesperrt werden. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen.

