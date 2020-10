Drei Autos involviert – Drei Verletzte bei Frontalkollision nach dem Ligerztunnel Am Freitagmorgen hat sich auf der A5 nach dem Ligerztunnel in Fahrtrichtung Biel ein Verkehrsunfall mit drei involvierten Autos ereignet. Drei Personen wurden dabei verletzt.

Totalschaden: Eines der beiden in die Frontalkollision involvierten Fahrzeuge. Foto: Arthur Sieber

Kurz vor 10.15 Uhr kam es auf der A5 nach dem Ligerztunnel in Fahrtrichtung Biel zu einem Verkehrsunfall: Ein Auto war von Biel herkommend in Richtung La Neuveville unterwegs, als es aus ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte.

Ein drittes Auto, welches von La Neuveville in Richtung Biel unterwegs war, prallte in der Folge in das vor ihm fahrende, in den Unfall involvierte Auto. Drei Personen wurden beim Unfall verletzt.

Die Lenkerin des von Biel kommenden Autos musste mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden. Die beiden Insassen des zweiten in die Frontalkollision involvierten Autos wurden mit einer Ambulanz und einem Helikopter der Rega ebenfalls ins Spital gebracht.

Die Berufsfeuerwehr Biel stand ebenfalls im Einsatz. Für die Unfallarbeiten musste der Ligerztunnel für mehrere Stunden komplett gesperrt werden. Eine Umleitung wurde über das untere Seeufer eingerichtet, wie die Kantonspolizei Bern am Freitagnachmittag in einer Mitteilung schrieb.

chh/pd