Zwei Autos kollidiert – Drei Verletzte bei Frontalkollision in Zäziwil In Zäziwil kam es am Freitagnachmittag zu einem schweren Unfall. Zwei Frauen und ein Mann wurden dabei schwer verletzt.

Bei einer Frontalkollision zweier Autos in Zäziwil sind am Freitagnachmittag drei Personen verletzt worden. Sie mussten mit einem Helikopter und zwei Ambulanzen ins Spital gebracht werden.

Gemäss Polizeiangaben war eine Autolenkerin von Zäziwil her in Richtung Grosshöchstetten unterwegs und kollidierte aus noch zu klärenden Gründen kurz vor der Gemeindegrenze zu Grosshöchstetten mit einem entgegenkommenden Auto. Das teilte die Kantonspolizei Bern am Freitag mit.

Für den Einsatz standen die Kantonspolizei, die Feuerwehren Grosshöchstetten und Worb sowie die Rega und zwei Ambulanzen im Einsatz. Der Lenker des entgegenkommenden Autos musste mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden. Dessen Mitfahrerin wurde mit einem Helikopter der Rega ins Spital geflogen. Eine weitere Ambulanz brachte die Lenkerin des aus Zäziwil kommenden Autos ins Spital.

Die Bernstrasse wurde für mehrere Stunden für den Verkehr gesperrt. Die Polizei richtete eine Umleitung ein.

sda/tag