Unfall auf A5 bei Brügg – Drei Verletzte bei Auffahrunfall im Längholztunnel Am Dienstagabend verunfallte ein Auto im Längholztunnel. Kurz danach fuhr ein weiteres Auto in die stehengebliebenen Fahrzeuge. Laura Waldorff , PD

Nachdem zwei Autos im Längholztunnel stehen blieben, um erste Hilfe zu leisten, fuhr ein weiteres Auto in die stehenden Fahrzeuge. (Archivbild) Foto: Raphael Moser

Am Dienstagabend im Längholztunnel auf der A5 bei Brügg waren insgesamt vier Fahrzeuge in einen Unfall verwickelt. Drei Personen wurden verletzt und mussten mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden. Dies teilte die Kantonspolizei Bern am Mittwoch mit.

Um 18.30 Uhr war ein Auto von Brügg in Richtung Orpund unterwegs, als es im Längholztunnel von der Fahrbahn abkam. Es prallte daraufhin gegen die linke und rechte Tunnelwand und kam zum Stillstand. Zwei nachfolgende Autofahrer hielten am, um erste Hilfe zu leisten.

Ein weiteres herannahendes Auto stiess daraufhin mit den drei stehenden Autos zusammen. Zwei Fahrzeuge erlitten Totalschaden.

Fehler gefunden?Jetzt melden.