Kolumne Christian Seiler – Drei vegane Sterne Der Schweizer Spitzenkoch Daniel Humm wird künftig vegan kochen. Andere Topgastronomen tun es ihm gleich. Christian Seiler (Das Magazin)

Kartoffelpüree mit Spinat und Trüffel: Gericht im Stockholmer Spitzenlokal «Rutabaga». Foto: Lennart Weibull/Rutabag

Daniel Humm will also in seinem Grand Restaurant «Eleven Madison Park» in Zukunft nur noch vegane Speisen servieren. Sein Ausdruck für die geplante Küchenphilosophie ist plant-based. Einzig Milch für Kaffee oder Honig für Tee sollen angeboten werden, wie Humm sagte.

Die Zentrale der Münchner «Käfer»-Gruppe verlautbart, in der bayrischen Metropole ein neues, vegetarisches Restaurant aufsperren zu wollen. Die in Wien und München domizilierte «Tian»-Gruppe, die schon seit zehn Jahren das Konzept vegetarischer Luxusküche verfolgt, prüft zahlreiche neue Standorte.