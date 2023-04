Unfälle bei Thörishaus – Drei Unfälle mit vier Verletzten auf der A12 Am Donnerstag kam es im Morgenverkehr zu mehreren Unfällen auf der A12 bei Thörishaus. Vier Personen wurden verletzt. Neun Fahrzeuge waren beteiligt.

Am Donnerstagmorgen ist es auf der Autobahn A12 bei Thörishaus zu drei Verkehrsunfällen mit insgesamt neun beteiligten Fahrzeugen gekommen. Vier Personen wurden verletzt. Es kam in beiden Fahrtrichtungen zu erheblichem Rückstau.



Am Donnerstagmorgen kam es auf der Autobahn A12 zwischen Bern und Flamatt zu drei Unfällen. Der erste Unfall ereignete sich gegen 6.40 Uhr bei Thörishaus in Fahrtrichtung Flamatt. Gemäss aktuellen Erkenntnissen fuhren ein Lastwagen und ein Auto von Bern her in Richtung Flamatt. Kurz vor der Fussgängerbrücke kam es aus noch zu klärenden Gründen zur seitlichen Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, wie die Kantonspolizei mitteilte. Verletzt wurde niemand.



Gegen 6.50 Uhr ereignete sich in gleicher Fahrtrichtung rund zweihundert Meter hinter der Unfallstelle eine Auffahrkollision zwischen einem Auto, einem Lieferwagen und einem Lastwagen. Die Autolenkerin wurde beim Unfall verletzt. Sie musste durch Angehörige der Berufsfeuerwehr von Schutz und Rettung Bern aus dem Fahrzeug geborgen und mit einer Ambulanz ins Spital gebracht werden. Der Lenker des Lieferwagens wurde leicht verletzt.



Schliesslich kam es auf der Gegenfahrbahn in Fahrtrichtung Bern auf Höhe der ersten Unfallstelle kurz vor 7.25 Uhr zu einer weiteren Auffahrkollision mit vier beteiligten Fahrzeugen. Bei diesem Unfall wurden zwei Personen verletzt.

Der Verkehr wurde jeweils über den Pannenstreifen geführt. In beiden Fahrtrichtungen kam es zu erheblichem Rückstau.



tag/pd

