Tagestipp: Jazz von Troja – Drei Trojaner auf dem Mars Peter Zihlmann, Patrick Sommer und Andreas Wettstein erkunden auf ihrem neuen Album den Drang des Menschen, Träume wahr werden zu lassen. Regula Fuchs

Träumerischer Jazz: Troja. Foto: zvg

Das Trio Troja hat sich zwar nach einer antiken Stadt benannt, zielt aber auf seinem neusten Album ganz visionär in den Weltraum. «How About Life… on Mars?» erkundet den menschlichen Drang nach der Erfüllung von Träumen. So klingt das, was Peter Zihlmann, Patrick Sommer und Andreas Wettstein zusammen an Klavier, Bass und Schlagzeug erschaffen, denn auch ziemlich träumerisch. (reg)

Regula Fuchs schreibt über alles Mögliche in der Kultur und darüber hinaus - auch über Katzenleitern oder Klangkäse. Sie hat Germanistik, Theaterwissenschaft und Anglistik studiert und leitet das Ressort Kultur & Gesellschaft. Mehr Infos

