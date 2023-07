Polizeieinsatz im Aargau – Drei tote Personen in Garage von Uerkheim entdeckt In der Gemeinde im Bezirk Zofingen läuft ein Polizeieinsatz. Zur Todesursache können die Ermittler noch keine Angaben machen. UPDATE FOLGT



Drei Tote in einer Garage: Die Kantonspolizei Aargau ist vor Ort und hat die Ermittlungen begonnen. Foto: Ennio Leanza (Keystone/Symbolbild)

Die Aargauer Kantonspolizei hat am Donnerstag in einer Garage in Uerkheim drei tote Personen aufgefunden. Ein Polizeisprecher bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA eine entsprechende Meldung des Nachrichtenportals «20 Minuten».

Die Ermittlungen seien im Gange, erklärt Polizei-Mediensprecher Daniel Wächter gegenüber 20min.ch. Die Todesursache stehe noch nicht fest. Für die Bevölkerung habe keine Gefahr bestanden. Zur Sicherheit sei auch die Feuerwehr aufgeboten worden.

SDA/fal

