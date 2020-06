24. Runde Super League – Drei Tore und Spass mit einer Luzerner Theatergruppe Der FC Luzern gewinnt zum Auftakt nach der Corona-Pause 2:1 gegen den FC Basel, der fast in allen Belangen unterlegen ist. Servette und Lugano trennen sich remis. Samuel Waldis , Nils Hänggi

Mutterseelenallein gelassen: Margiotta geht von der Basler Abwehr komplett vergessen und kann völlig frei zum 1:0 einschieben. SRF

Lorik Emini ist 20 Jahre alt, hat bisher vor allem in der vierthöchsten Schweizer Liga gespielt und am Sonntag in der ersten Runde nach der Corona-Pause erst zum vierten Mal in der Super League. Doch dieser Lebenslauf reichte, um mit seinen Diagonalbällen die Abwehr des FC Basel immer wieder wie eine Handorgel auseinander zu ziehen.

Mit einem davon stand Emini am Ursprung des 1:0 durch Francesco Margiotta (23.), zehn Minuten vor Schluss lag er schliesslich erschöpft am Boden, kurz nachdem Blessing Eleke das 2:0 erzielt hatte.

Basel hatte auch junge Spieler auf dem Platz, zum Beispiel den Debütanten Lirik Vishi, aber eben keinen, der wie Emini Einfluss hatte. Ein Weitschuss hier, ein Kopfball da; die Abschlüsse der Basler flogen abgesehen vom späten Anschlusstreffer durch Arthur Cabral (87.) und Taulant Xhakas Lattentreffer in der 90. Minute alle am Tor vorbei.

Marius Müller brauchte es im Tor der Luzerner kaum, und so überholten die Zentralschweizer mit dem 2:1-Sieg den FC Zürich in der Tabelle, während die Basler nach einem sehr schwachen Auftritt acht Punkte Rückstand auf St. Gallen und YB haben.

Die Stimmung im arg strapazierten Basler Vereinsleben verbessert sich damit nicht. Dafür hatten die Luzerner jede Menge Spass: Vor dem Spiel mit einer kleinen Theatertruppe, die im historischen Gewand mit Hellebarden und Luzerner-Fahne eine kleinen Auftritt hatte, und nach dem Schlusspfiff, als die Blauweissen den fünften Sieg im sechsten Spiel unter Trainer Fabio Celestini feierten.

Servette gewinnt trotz Überzahl nicht

Durch die Basler Niederlage in Luzern hätten die Genfer die Chance gehabt. Die Chance zu den Baslern aufzuschliessen. Doch damit das möglich gewesen wäre, hätten die Grenats gegen den FC Lugano gewinnen müssen. Das haben sie aber nicht, das Spiel endete 1:1.

Vor allem in den ersten 25 Minuten kam Genf-Servette nicht auf Touren. So war es nicht verwunderlich, dass Lugano mit der zweiten Chance in Führung ging. Gerndt traf nach Vorlage von Janga eiskalt zur Führung. Nach dem Gegentreffer drehten die Grenats aber auf, verpassten vor dem Pausentee jedoch den Augleich.

Nach der Pause erhöhten die Genfer den Druck nochmals – mit Erfolg. In der 61. Minute gelang Servette durch ein Eigentor von Yao der Ausgleich. Zu mehr reichte es aber nicht mehr. Und das obwohl die Genfer die letzten 20 Minuten in Überzahl spielen konnten, da Luganos Sabbatini in der 68. Minute nach einem Zweikampf die gelb-rote Karte sah.

Telegramme

Luzern – Basel 2:1 (1:0)

SR San. Tore: 23. Margiotta (Ndiaye) 1:0. 81. Eleke (Schürpf) 2:0. 86. Cabral (Ademi) 2:1.

Luzern: Müller; Knezevic, Lucas, Burch; Schulz, Voca, Emini (84. Sidler), Schürpf; Ndiaye, Margiotta (71. Eleke), Matos (63. Males).

Basel: Omlin; Widmer, Alderete, Cömert (78. Bergström), Riveros (72. Van der Werff); Frei, Xhaka; Bunjaku (46. Vishi), Campo, Pululu (72. Ademi); Cabral.

Bemerkungen: Luzern ohne Kakabadse, Ndenge, Balaruban, Schwegler (alle verletzt), Zibung, Demhasaj, Tia und Binous (alle nicht im Aufgebot). Basel ohne Stocker, Petretta (beide gesperrt), Zuffi, Van Wolfswinkel (beide verletzt) und Bua (nicht im Aufgebot). 90. Lattenschuss Xhaka. Verwarnungen: 4. Emini (Foul), 19. Voca (Foul). 70. Pululu (Foul).

Servette – Lugano 1:1 (0:1)

SR Schnyder. Tore: 21. Gerndt (Janga) 0:1. 61. Yao (Eigentor/Tasar) 1:1.

Servette: Frick; Sauthier (80. Gonçalves), Rouiller, Sasso, Iapichino; Ondoua (80. Routis), Cespedes (71. Alves); Stevanovic, Cognat (71. Maccoppi), Tasar; Koné (59. Kyei).

Lugano: Baumann; Lavanchy, Maric, Daprelà, Yao; Covilo (89. Guidotti); Gerndt (79. Rodriguez), Sabbatini, Custodio (79. Lovric), Bottani (60. Lungoyi); Janga.

Bemerkungen: Servette ohne Imeri (gesperrt), Schalk und Séverin (beide verletzt), Lugano ohne Holender, Macek, Obexer, Aratore und Sulmoni (alle verletzt). 68. Gelb-Rote Karte Sabbatini (Foul). Verwarnungen: 56. Sabbatini (Foul). 88. Routis (Foul).

Rangliste

1. St. Gallen 24/48 (53:32). 2. Young Boys 24/48 (49:33). 3. Basel 24/40 (49:26). 4. Servette 24/38 (39:24). 5. Luzern 24/34 (27:31). 6. Zürich 24/32 (30:48). 7. Lugano 24/27 (25:28). 8. Sion 24/23 (29:43). 9. Neuchâtel Xamax FCS 24/22 (27:39). 10. Thun 24/19 (24:48).

