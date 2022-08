Tagestipp: Live-Installation «Die drei Sonnen» – Drei Sonnen, drei Körper, ein Problem Werner Hasler und Hugo Rysers künstlerische Arbeit schlenkert zwischen Installation und Konzert und dreht sich im weitesten Sinne um die Himmelsmechanik. Regula Fuchs

Ihre Werke sprechen Aug und Ohr an: Werner Hasler und Hugo Ryser. Foto: zvg

Der Berner Trompeter und Komponist Werner Hasler werkelt seit Jahren in der Grauzone zwischen akustischer und visueller Kunst. In seinem neuen Projekt «Out – Die drei Sonnen» geht es um das sogenannte Dreikörperproblem, an dem sich Mathematiker seit Jahrhunderten die Köpfe zerbrechen (nur so viel: Es geht um den Bahnverlauf von Himmelskörpern), sowie um den Roman «Die drei Sonnen» des chinesischen Sci-Fi-Autors Liu Cixin. Nur logisch, dass Werner Hasler und sein Kompagnon Hugo Ryser für ihre Arbeit drei Projektoren und drei Lautsprecher verwenden. (reg)

