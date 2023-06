Erfrischende Sommerideen – Drei Rezepte für kühle Suppen Gazpacho, Salmorejo und Gurken-Avocado – kühle Suppen sind an heissen Tagen besonders erfrischend. Und dank dem reifen Gemüse gesund. Claudia Salzmann

Kaltschalen und gekühlte Suppen werden mit Sommergemüsesorten gemacht, die aus besonders viel Wasser bestehen: Tomaten aus rund 95 Prozent, Gurken aus 97 Prozent. Und Wasser trinken, so sagt man, ist im Sommer besonders wichtig. Unsere drei Vorschläge:

Sommerliche Gazpacho

Spanische und portugiesische Schlemmerinnen und Schlemmer sind hitzeerprobt, von dort stammt die Gazpacho. Fotos: Claudia Salzmann

Eine rote Peperoni waschen und in Würfel schneiden. Je schwächer Ihr Püriergerät, desto kleinere Würfel machen. Eine Gurke waschen und längs halbieren. Je feiner die Kaltschale werden soll, desto weniger Kerne sollten drin sein. Dann in Stücke schneiden. 4 Fleischtomaten, eine halbe Zwiebel (und 1 Knoblauchzehe) in Stücke schneiden. 100 Gramm Toastbrot zerzupfen. Alle Zutaten mit 2 dl Gemüsebouillon und zwei EL Olivenöl pürieren. Wer mehr Tomatengeschmack will, ersetzt einen Teil der Buillon mit Tomatensaft. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Eine Stunde kühl stellen.

Deko: Peperoniwürfelchen und Petersilie.

Anti-Food-Waste-Tipp: Anstatt Toastbrot altes Weissbrot in Wasser einweichen.

Andalusische Salmorejo

Salmorejo: Diese sämige Suppe eignet sich für den etwas grösseren Hunger.

Den Backofen auf 200 Grad vorheizen. Mindestens 200 Gramm Weissbrot vom Vortag braucht es. Die Rinde könnte man wegschneiden, muss man aber nicht unbedingt. Das Brot in kaltem Wasser einweichen. Dann 1 Peperoni waschen und vierteln. 1 Peperoncino der Länge nach aufschneiden und die Kerne entfernen. Das Gemüse mit der Haut nach oben auf ein Backblech legen, mit Olivenöl beträufeln und salzen. Rösten, bis die Haut schwarze Blasen wirft. Aus Energiegründen mit kaltem Ofen starten und öfter reinschauen, ob sie sich verfärbt haben. Rausnehmen, abkühlen lassen und die Haut entfernen, dann in Würfel schneiden.

6 bis 8 reife Tomaten in siedendes Wasser geben, sobald die Haut platzt, mit einer Kelle rausnehmen und abschrecken. Die Haut lässt sich nun abziehen – von Hand oder mit dem Messer, je nachdem, wie reif sie sind. Tomaten würfeln, mit Peperoni und Peperoncino in ein hohes Gefäss geben. Das Brot mit den Händen ausdrücken, ebenfalls ins Gefäss geben. 4 Esslöffel Essig und maximal 1 dl Olivenöl – je nach Wassergehalt der Tomaten – reingeben und mixen. 1 bis 2 klein gewürfelte Schalotten und 1 klein geschnittene Knoblauchzehe kurz anrösten – dann stören diese nicht beim Verdauen –, dazugeben. Alles im Gefäss durchmixen und eine Stunde kalt stellen.

Deko: Omnivoren würfeln Rohschinken, Käse und ein hart gekochtes Ei. Diese in einer Reihe auf die Suppe verteilen.

Energiespar-Tipp: Wenn der Ofen schon läuft, könnte man ein Blech voll Peperoni rösten und sie zu Ajvar oder Antipasti verarbeiten.

Gurken-Avocado-Kaltschale

Vitamine und Vergnügen: Erfrischend ist diese gurkige Kaltschale mit Avocado-Einlage.

1 Salatgurke schälen, der Länge nach halbieren, Kerne entfernen. Ein kleines Stück zur Seite stellen für die Garnitur. Den Rest klein schneiden und in ein hohes Gefäss geben. Saft einer halben Zitrone auspressen. 2 dl Bouillon zu den Gurken geben und alles zu einer glatten Masse pürieren. 1 Avocado würfeln und für die Garnitur die Hälfte zur Seite stellen. Die andere Hälfte zur Gurke ins Gefäss geben. 1 bis 2 grosse EL griechischen Joghurt oder sauren Halbrahm und 1 Spritzer Worcestershire-Sauce beifügen und alles fein pürieren. Abschmecken und kühl stellen.



Deko: Gurken- und Avocadowürfel oder Basilikumblättchen.

Anti-Food-Waste- und Gesundheits-Tipp: Die Gurkenschale mitpürieren, die enthält ebenfalls Vitamine und Ballaststoffe.

