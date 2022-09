Theater in Thun – Drei Puppen, zwei Znacht-Gäste und ein Rockstar Musik- und Kindertheater, Schauspiel und Tanz sowie viel Mundart: Das ist die neue Saison des Theaters in Thun – KGT. Christina Burghagen

«S Vreneli ab em Guggisberg» wird als Puppentheater gezeigt. Foto: PD

Ein knappes Drittel der Produktionen in der neuen Spielzeit des Theaters in Thun – KGT pfeift aufs sogenannte Bühnendeutsch. Bei der Programmgestaltung lag ein Schwerpunkt auf Schweizer Gastspielgruppen. Beim Vreneli, Freddie und beim «Znacht für ei Einzigi» wird geredet, wie den Künstlerinnen und Künstlern der Schnabel gewachsen ist – in Schweizerdeutsch.