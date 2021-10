SCB-Sieg gegen Rapperswil-Jona – Drei Punkte und ein kleiner Schritt vorwärts Der SC Bern besiegt die Lakers, das Team der Stunde, am Ende problemlos 4:1 und reagiert damit auf das schwache Spiel in Lausanne. Kristian Kapp

Drei Skorerpunkte für Ramon Untersander: Hier feiert er den 1:0-Treffer von Kaspars Daugavins (rechts) mit Captain Simon Moser (links) Foto: Daniel Teuscher (Keystone)

Die Szenen in der Schlussphase des Mitteldrittels zeigten gut auf: Der Patient SCB ist noch nicht über den Berg. Die zuvor während 35 Minuten sorgfältig zurückerkämpfte Sicherheit, bestätigt durch drei teilweise schön herausgespielte Tore, schien auf einen Schlag weg. Vor Goalie Philip Wüthrich spielten sich plötzlich innert Sekunden mehr turbulente Szenen ab, als im ganzen Spiel zuvor. Mika Henauer verlor den Puck, danach Dustin Jeffrey und im nächsten Shift Cory Conacher – der SCB kam einfach nicht mehr aus seiner Zone.

All das waren bekannte Szenen aus sieben Niederlagen in den neun Spielen zuvor, entschärft wurden sie zwei Mal durch einen der Jüngsten: Wüthrich selbst beruhigte das Spiel mit sicheren Interventionen. Doch kurz danach war er dennoch geschlagen, Momente vor der zweiten Pause traf Sandro Zangger im Powerplay zum 3:1. Wie würde der SCB auf diesen Rückschlag reagieren? Mit einem souveränen Schlussdrittel? Oder mit einem Rückfall in die Irrungen und Wirrungen vom letzten Dienstag beim lamentablen 1:4 in Lausanne? Es war, und das ist ein gutes Zeichen für Bern, Ersteres.

Die 3 Infos einblenden Ramon Untersander

Vor dem Spiel wird der Verteidiger für sein 300. Spiel im SCB-Dress geehrt. Dieses bestritt Untersander bereits am Dienstag in Lausanne. Vincent Praplan

Der Stürmer musste seine Comeback-Pläne bereits am Donnerstag begraben. Der SCB hofft, Praplan wie Beat Gerber nächsten Freitag einsetzen zu können. Alice Cooper

Des Schockrockers Lied «Hey Stoopid!» (Hey Dummkopf!) wird vom Stadion-DJ verwendet, um Lakers-Stürmer Andrew Rowe für eine Strafe zu verhöhnen. Als Rowe rausfährt, dröhnt mehrfach «Stoopid!» durch die Halle.

So wenig hatte bis dahin drei Tage später an diesen Tiefpunkt im Waadtland erinnert. Einen emotionslosen und fehlerhaften Tiefpunkt, der sogar Sportchef Andrew Ebbett veranlasste, öffentlich den mangelnden «Fighting Spirit» des Teams zu kritisieren – so etwas kommt nur selten vor.

Diverse Umstellungen

Die Worte verfehlten ihre Wirkung nicht. Dem SCB gelang gegen die Lakers ein gutes Startdrittel, das mit einer 1:0-Führung belohnt wurde. Der Einsatz stimmte, der SCB hatte den mit dem Selbstvertrauen von fünf Siegen hintereinander nach Bern gereisten Gegner zumeist im Griff, liess nur vier Schüsse auf Wüthrich zu. Die Führung hätte höher sein können, vor allem im ersten starken Powerplay wurde das 2:0 mehrfach nur knapp verpasst.

Headcoach Johan Lundskog stellte nach dem Lausanne-Match fast alles um: Verteidiger-Paare, Sturm-Trios, Positionen im Angriff; er nutzte dabei die vielen Center-Optionen, die sich ihm bieten. Am wichtigsten für den Schweden dürfte indes die Erkenntnis gewesen sein, dass sein Team ausser in den fünf letzten Minuten des Mitteldrittels wieder ein wenig Souveränität fand.

Hier fällt kein Tor: Cory Conacher scheitert an Lakers-Goalie Melvin Nyffeler. Foto: Daniel Teuscher (Keystone)

Und dabei teilweise auch an der bislang ewigen Baustelle «Spielaufbau» ein wenig arbeiten konnte. Das Bemühen, kontrolliert aus der eigenen Zone zu kommen statt unter Druck den Puck nur wegzuschiessen, ist erkennbar. Gelingen tut es nicht immer, der nächste Gegner wird da zu einer grösseren Herausforderung: Die Berner reisen am Samstag zu den ZSC Lions.

Telegramm: Infos einblenden Bern – Rapperswil-Jona 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) 12’657 Zuschauer. Tore: 6. Daugavins (Untersander, Moser) 1:0. 31. Untersander (Scherwey, Jeffrey) 2:0. 34. Conacher (Colin Gerber, Untersander) 3:0. 38. Zangger (Djuse, Cervenka/Ausschluss Bader) 3:1. 51. Berger 4:1. Strafen: 5mal 2 plus 10 Minuten (Thierry Bader) Bern, 5mal 2 Minuten Lakers. Bemerkungen: Bern ohne Blum, Rüfenacht, Beat Gerber, Praplan, Lakers ohne Moses, Lehmann, Noël Bader, Lammer (verletzt). – 11. Pfostenschuss Kahun (Bern). – 58:10 Time-out Lakers, danach bis 58:55 ohne Goalie, mit zusätzlichem Feldspieler.

Fehler gefunden?Jetzt melden.