Durchatmen beim SCB – Drei Punkte fürs Gemüt und arge Personalsorgen In einem lange Zeit niveauarmen Klassiker bezwingt der SC Bern Lugano 3:1. Doch weil nun auch noch Kaspars Daugavins ausfällt, sind die Berner zum Handeln gezwungen. Marco Oppliger

Bild mit Symbolcharakter: Bern und Lugano brillieren derzeit eher mit Krampf und Kampf. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Wie die aktuelle Situation im Schweizer Eishockey erklären? Vielleicht anhand des Beispiels von Mark Arcobello. Er war eine der Schlüsselfiguren jener SCB-Equipe, welche die Liga vor nicht allzu langer Zeit beinahe nach Belieben dominierte. Meister 2017 und 2019, dazu zum wertvollsten Spieler gewählt – es war eine gute Zeit für Arcobello und den SCB.

Mittlerweile in Diensten Luganos, bleibt der Amerikaner am Samstag in Bern zum achten Mal in Folge ohne Tor. Womit er sinnbildlich für die Misere bei den Bianconeri steht: 5 Spiele, 5 Niederlagen und ein Torverhältnis von 5:21. Würde der Trainer nicht Chris McSorley heissen und einen gut dotierten 3-Jahres-Vertrag besitzen, sein Stuhl würde zweifellos bereits erheblich wackeln.