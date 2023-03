Telemark-WM in Mürren – Drei Podestplätze und ein Sieg zum Auftakt Die Einheimische Martina Wyss gewinnt das Auftaktrennen der Telemark-Weltmeisterschaften an der Winteregg. Das Schweizer Team überzeugte. Samuel Günter

Der Schweizer Bastien Dayer am Classic Rennen an der Telemark-WM in Mürren Silber Foto: PD/FIS

Die Telemark-Weltmeisterschaften beginnen mit einem Schweizer Doppelsieg: In der Kategorie Classic setzt sich am Dienstag die Einheimische Martina Wyss gegen Landsfrau Amélie Wenger-Reymond durch. Die Lauterbrunnerin absolvierte den Kurs an der Winteregg in 2:15.85 und distanzierte damit Wenger-Reymond um 1,21 Sekunden. Die Britin Jasmin Taylor liegt über eine weitere Sekunde zurück. Das starke Schweizer Teamergebnis rundet Beatrice Zimmermann auf Rang 4 ab.

Bei den Herren holte sich der Franzose Elie Nabot hauchdünn den Titel. Mit lediglich 9 Hundertstel Rückstand ging Silber an den Schweizer Routinier Bastien Dayer. Bronze holte sich der Norweger Trym Nygaard Løken. Die weiteren Schweizer Nicolas Michel auf Rang 8, Alexi Mosset auf Rang 11, Gaetan Procureur auf Rang 12 und Maxime Mosset auf Rang 14. Insgesamt gingen 27 Fahrer aus 10 Nationen an den Start.

Die strengste Disziplin

Die Weltmeisterschaften starteten direkt mit der strengsten Disziplin im Telemark-Rennsport; der Disziplin Classic. Das in einem Lauf ausgetragene Rennen wird in verschiedene Pistenabschnitte eingeteilt: Auf rund 10 bis 15 Riesenslalom Tore folgt üblicherweise eine 360°-Steilwandkurve, die den Rennfahrern für den anschliessenden Abschnitt Skating die Geschwindigkeit nimmt.

Gefolgt wird dieser Abschnitt von mehreren Riesenslalomtoren, bevor die Fahrer auf einer Sprungschanze eine Mindestweite springen müssen. Tun sie das nicht, werden ihnen Strafsekunden auferlegt. Vor dem Zieleinlauf absolvieren die Athletinnen und Athleten noch einmal einige Riesenslalom Tore, eine weitere 360°-Steilwandkurve und eine Skating-Strecke. Für den Lauf benötigen die Fahrerinnen und Fahrer in der Regel zwei bis vier Minuten.

Programmänderung wegen Schlechtwetterprognose

Aufgrund durchzogener Wetterprognose am kommenden Freitag, starten die Athletinnen und Athleten bereits am Mittwoch in der Disziplin Sprint Classic, gefolgt vom Team Parallel Sprint am Donnerstag und dem Parallel Sprint am Samstag, 25. März 2023. Alle Rennen werden mittels Livestream übertragen.

Samuel Günter ist Redaktor beim Berner Oberländer. Er berichtet schwergewichtig über Politik und Wirtschaft und betreut journalistisch die Lütschinentäler. Mehr Infos @Samuel_Guenter

Fehler gefunden?Jetzt melden.