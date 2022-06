A8 bei Iseltwald – Drei Personen bei Unfall verletzt Am Mittwochnachmittag kam es auf der A8 in Iseltwald zu einem Unfall zwischen drei Autos. Eine Frau wurde schwer verletzt, ein Autolenker und ein Kind erlitten leichte Verletzungen.

Die A6 in Iseltwald. Hier in der Nähe geschah der Unfall. Foto: Peter Schneider

Die Meldung zu einem Unfall auf der A8 in Iseltwald ging bei der Kantonspolizei Bern am Mittwoch, 1. Juni, kurz nach 16.30 Uhr ein, wie die Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge kam ein Auto von Meiringen herkommend aus noch zu klärenden Gründen kurz nach dem Chüebalmtunnel auf die Gegenfahrbahn, wo es zuerst mit einem ersten entgegenkommenden Auto seitlich und anschliessend mit einem zweiten ebenfalls entgegenkommenden Auto frontal kollidierte.

«An den drei in den Unfall verwickelten Fahrzeugen entstand Totalschaden.» Aus der Mitteilung der Kantonspolizei Bern

Vor Ort leisteten zunächst Drittpersonen den Verunfallten Erste Hilfe. Der Autolenker aus Richtung Meiringen sei leicht verletzt, die Beifahrerin schwer verletzt worden. «Beide wurden durch ein Ambulanzteam ins Spital gebracht», teilt die Polizei mit. Ein Kind, das sich im zweiten entgegenkommenden Fahrzeug befunden habe, sei leicht verletzt und von einem zweiten Ambulanzteam ins Spital gefahren worden.

«An den drei in den Unfall verwickelten Fahrzeugen entstand Totalschaden», schreibt die Polizei weiter. Für die Dauer der Unfallarbeiten sei der Abschnitt der A8 entlang des Brienzersees für mehrere Stunden komplett gesperrt worden. Der Verkehr wurde über das andere Seeufer umgeleitet. Die Feuerwehren Bödeli und Brienz waren vor Ort, um die Unfallstelle zu sichern und das ausgelaufene Öl zu binden. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

pd/don

