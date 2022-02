Auf Insstrasse in Tschugg – Drei Personen bei Selbstunfall verletzt Am Montagabend kam in Tschugg ein Auto von der Strasse ab. Drei Personen wurden dabei verletzt und ins Spital gebracht.

Am Montagabend kam es kurz nach 21.20 Uhr auf der Insstrasse in Tschugg zu einem Selbstunfall. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, war ein Auto von Tschugg in Richtung Ins unterwegs gewesen, als es aus unbekannten Gründen in einer Linkskurve von der Strasse abkam. Das Fahrzeuge fuhr in mehrere Bäumen und Sträucher, überschlug sich und blieb schliesslich auf der Seite liegen.

Die Lenkerin des Autos sowie ihre zwei Begleitpersonen konnten sich selbst aus dem Auto befreien. Sie wurden verletzt und mit je einer Ambulanz ins Spital gebracht.

Der Strassenabschnitt war während mehreren Stunden komplett gesperrt. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen.

pd/ske

