Polizeieinsatz in Malleray – Drei Personen bei Messerstecherei im Berner Jura verletzt Am Dienstagnachmittag fand die Polizei in einer Wohnung in Malleray drei Verletzte. Alle mussten ins Spital gebracht werden, einer gar mit dem Hubschrauber.

Bei einer Auseinandersetzung sind am Dienstagnachmittag in Malleray drei Personen mit einem Messer verletzt worden. Ein Mann musste mit schweren Verletzungen per Helikopter ins Spital geflogen werden.

Weshalb es zum Streit kam, ist noch nicht geklärt. Die Berner Kantonspolizei hat Ermittlungen aufgenommen, wie sie am Mittwoch mitteilte.

Die Einsatzkräfte mussten kurz nach 15.30 Uhr an die Charles-Schäublin-Strasse ausrücken. In einer Wohnung trafen sie auf die drei Verletzten. Eine Drittperson und Einsatzkräfte leisteten Erste Hilfe. Der schwer verletzte Mann befindet sich nach Polizeiangaben vom Mittwoch ausser Lebensgefahr.

mb/SDA