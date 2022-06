Unfall in Kandergrund – Drei Personen bei Kollision verletzt In Kandergrund kollidierten aus noch zu klärenden Gründen zwei Autos. Dabei wurden drei Personen verletzt, und die Strasse musste zeitweise gesperrt werden.

Am Mittwoch kurz vor 12.30 Uhr wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass es auf der Fürten in Kandergrund zu einem Verkehrsunfall gekommen sei. «Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr ein Auto von Frutigen herkommend in Richtung Kandersteg, ein anderes Auto kam diesem entgegen», schreiben die Behörden in einer Mitteilung. Auf Höhe der Hausnummer 213 kam das von Frutigen herfahrende Auto aus noch zu klärenden Gründen von seiner Spur ab, und es kam zu einer seitlich-frontalen Kollision mit dem entgegenkommenden Auto.

Der Lenker des Wagens, der von der Fahrbahn abgekommen war, sowie dessen Beifahrerin wurden schwer verletzt. Sie wurden zunächst von Drittpersonen betreut und von mehreren Rettungsteams, die vor Ort waren, notfallmedizinisch versorgt. Die Feuerwehr Frutigen musste die Beifahrerin aus dem Fahrzeug befreien. Die beiden Insassen des Fahrzeugs wurden schliesslich von zwei Rega-Teams ins Spital geflogen. Die leicht verletzte Lenkerin des zweiten Fahrzeugs wurde von einem Ambulanzteam ebenfalls ins Spital gebracht.

«Die Strasse war für mehrere Stunden komplett für den Verkehr gesperrt», teil die Polizei mit. «Die Feuerwehr Frutigen kümmerte sich um die Einrichtung einer lokalen Umleitung und band ausgelaufene Flüssigkeiten.» Während des Einsatzes waren drei Ambulanzen vor Ort sowie zwei Helikopter der Rega. Eine Untersuchung wurde eingeleitet, um die genauen Umstände und die Ursache des Unfalls zu ermitteln.

pkb

