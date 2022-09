Berner Alpkäsemeisterschaft – Drei neue Könige im Käsereich Trotz herausfordernden Rahmenbedingungen erreichten Mutschli und Käse aus der Region erneut Spitzenresultate. An der Meisterschaft in Frutigen wurden die Sieger prämiert. Thomas Feuz

Sie holten in ihrer Sparte Gold (v.l.): Andrea Winkler, Wimmis (Alp Rosslauenen; Mutschli); Reinhold und

Franziska Trachsel mit Nina und Loris, Lenk (Alp Stiegelberg, Horemäder; Berner Hobelkäse AOP); Fritz und

Daniela Gerber mit Bruno, Schangnau (Alp Steinenberg, Berner Alpkäse AOP). Foto: Casalp

Auf den regnerischen Alpsommer 2021 folgten dieses Jahr trockene Sommermonate. Dazwischen lagen Enttäuschung und die Hoffnung auf bessere Zeiten. «Wir schauen auf einen herausfordernden Sommer zurück», bestätigt Maike Oestreich. Die Obfrau der Jury und Ausbilderin am Inforama Hondrich weiss, dass neben guten Zutaten auch Hygiene, Feuchtigkeit und viel Know-how für guten Käse entscheidend sind. «Wasser wird zum entscheidenden Thema», ist sie überzeugt. Dabei spricht sie auch die Qualität der Leitungen an. Temperaturprobleme ergeben sich etwa bei zu wenig tief verlegten Leitungen oder in oberirdisch angelegten Käsespeichern.