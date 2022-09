Gemeindewahlen in Boltigen – Drei Neue für die Exekutive gesucht Gleich drei bisherige Gemeinderatsmitglieder haben ihre Demission eingereicht. Auch Vize-Gemeindepräsidentin Beatrice Rösti tritt zurück. Am 29. November wird gewählt. Svend Peternell

In der Gemeinde Boltigen (links Reidenbach) gilt es, drei neue Gemeinderatsmitglieder zu wählen. Foto: Bruno Petroni

«Die geraden Jahre sind in Boltigen Wahljahre.» Das sagt Gemeindeschreiber Rudolf Matti. Also ist es auch heuer wieder so weit. Dabei handelt es sich um Teilerneuerungswahlen, da jeweils nicht der ganze Gemeinderat zur Wahl steht.