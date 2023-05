Läden in der Thuner Innenstadt – Drei Neue für den Vorstand von Thuncity An der 43. GV der Innenstadt-Genossenschaft Thun (Thuncity) wählten die 140 Genossenschafterinnen und Genossenschafter drei neue Mitglieder in den Vorstand. PD

Sie wirken neu mit im Vorstand von Thuncity: (v.l.) Tom Christen, Loeb AG; Erich Gubler, Schlossapotheke; Samuel Bleuer, Casa Immobilien AG. Foto: PD

«Tom Christen, Erich Gubler und Samuel Bleuer heissen die drei neuen Vorstandsmitglieder, die sich künftig für die Anliegen der Gewerbetreibenden der Thuner Innenstadt engagieren.» Dies schreibt Thuncity (früher: Innenstadt-Genossenschaft Thun) in einer Medienmitteilung anlässlich der 43. Generalversammlung, die im Kino Rex über die Bühne ging. «Es freut mich sehr, dass wir den Vorstand mit einem Vertreter der Warenhäuser, der Altstadt und der Immobilienbranche verstärken und verjüngen können», sagte Thuncity-Präsident Alain Marti. Peter Fuster wurde nach 16 Jahren aus dem Vorstand verabschiedet.

Diverse neue Herausforderungen

2022 wurden Detailhandel, Gastronomie und die Dienstleister der Innenstadt mit neuen Herausforderungen wie Lieferengpässen, Stromknappheit und der Teuerung konfrontiert. Eine weitere Herausforderung bildet das veränderte Einkaufsverhalten der Konsumentinnen und Konsumenten: «Darin besteht aber auch eine Chance», sagte Marti. Konkret gemeint ist eine mögliche Anpassung der Ladenöffnungszeiten am Samstag bis 18 Uhr.

Thuncity-Geschäftsführerin Ursula Flück-Arbeiter stellte das Marketing für die Innenstadt vor. «Ein Highlight des aktuellen Geschäftsjahres wird der neue Event ‹Reiselust› sein», heisst es. Wer am 13. Mai durch die Innenstadt flaniere, könne in 23 Läden zu einer «Weltreise» aufbrechen. Überdies befindet sich die digitale Thuncity-Geschenkkarte «weiterhin auf Erfolgskurs». So wurden auch 2022 für rund 2 Millionen Franken Karten gekauft.

Massnahmen gegen Leerstände

Obwohl der Leerstand von Geschäftsräumlichkeiten in der Innenstadt nicht akut sei, habe man diverse Massnahmen ergriffen, um dem Strukturwandel aktiv entgegenzuwirken. «Auf thuncity.ch/geschaeftsraeume führen wir eine Liste mit dem aktuellen Leerstand von Verkaufsflächen», sagte Flück. «Wir bringen Anbieter und Nachfrager zusammen.»

Für 2022 präsentierte Thuncity an der GV eine ausgeglichene Jahresrechnung, für 2023 ein ausgeglichenes Budget. Die aktuelle Mitgliederzahl beträgt 299.

