Unfall auf Jaunpassstrasse – Drei Motorradfahrer verletzt – einer davon schwer Am Sonntag kam es auf der Jaunpassstrasse zu einer Frontalkollision zwischen zwei Motorrädern. Ein dritter Töfffahrer wurde ebenfalls getroffen. Die Strasse war während mehrerer Stunden gesperrt.

Beim Unfall wurden alle drei Beteiligten verletzt. Foto: Kapo Freiburg

Am Sonntag gegen 10.40 Uhr kam es auf der Jaunpassstrasse zu einem Unfall mit drei beteiligten Töfffahrern. Ein 47-jähriger Motorradfahrer war von Charmey in Richtung Boltigen unterwegs. In einer Rechtskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem 31-jährigen Motorradfahrer, der in der Gegenrichtung unterwegs war. Infolge des Aufpralls kollidierte das Fahrzeug des 47-jährigen Motorradfahrers mit einem dritten Töfffahrer im Alter von 49 Jahren, der auf seiner Fahrspur in Richtung Charmey unterwegs war.

Der erste Motorradfahrer wurde beim Unfall verletzt und mit der Ambulanz ins Spital gebracht. Der zweite Motorradfahrer musste aufgrund seiner schweren Verletzungen mit dem Helikopter ins Spital geflogen werden. Der dritte Involvierte wurde leicht verletzt und vor Ort von den Rettungssanitätern betreut.

Die Strasse auf den Jaunpass war wegen der Unfallarbeiten zwei Stunden lang komplett gesperrt, bevor sie für den Wechselverkehr freigegeben wurde. Erst viereinhalb Stunden nach dem Unfall war die Strasse wieder unbeschränkt befahrbar.

Die genauen Umstände des Unfalls sind derzeit Gegenstand einer Untersuchung.

PD/flo

