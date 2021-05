New York – Drei Menschen durch Schüsse am Times Square verletzt Bei einer Schiesserei in der US-Millionenmetropole wurden am Samstag zwei Frauen und ein Kind angeschossen. Die Gründe sind vorerst unklar.

Bei einer Schiesserei am Times Square wurden am Samstag drei Menschen verletzt. AFP Dabei handelt es sich um ein Kind und zwei Frauen. AFP Die Hintergründe der Schiesserei sind bis jetzt unklar. AFP 1 / 4

Darum gehts Infos einblenden Am Samstag Nachmittag (Ortszeit) hat jemand am Times Square in New York auf zwei Frauen und ein Kind geschossen.

Diese werden im Spital behandelt und schweben nicht in Lebensgefahr.

Die Hintergründe der Schiesserei sowie Details zum Täter sind unbekannt.

Bei einer Schiesserei am Times Square in New York sind am Samstagnachmittag zwei Frauen und ein vierjähriges Kind verletzt worden. Wie die Polizei von Manhattan mitteilte, wurden die drei Verletzten in ein Krankenhaus gebracht, sie waren nicht in Lebensgefahr.

Die Hintergründe der Schiesserei, die sich gegen 17.00 Uhr (Ortszeit) abspielte, waren vorerst unklar. Die Polizei leitete Ermittlungen ein, Festnahmen gab es zunächst nicht.

Bürgermeister will die Waffengewalt stoppen

«Gottseidank ist der Zustand der unschuldigen Passanten stabil», erklärte Bürgermeister Bill de Blasio im Kurzbotschaftendienst Twitter. «Die Polizei fahndet nach den Urhebern dieser Gewalt und wird sie vor Gericht bringen. Die Flut von illegalen Waffen, die in New York ankommt, muss gestoppt werden.»

AFP/sys

