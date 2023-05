Gaia-Festival in Oberhofen – Drei Meisterwerke krönten das Musikfestival Mit Kompositionen aus russischen Genie-Federn endete das diesjährige Gaia-Musikfestival und setzte das Publikum in der Hilterfinger Kirche in Verzücken. Christina Burghagen

Beim Streichquintett von Alexander Glasunow erklang das wohl schönste Bratschensolo der Musikliteratur. Foto: Sara Timar

«Ein Pessimist würde jetzt sagen: Es regnet, und das Gaia-Festival ist zu Ende», begrüsste die Gründerin und künstlerische Leiterin Gwendolyn Masin das Publikum am Sonntagabend in der Hilterfinger Kirche. Aber sie sei eine Optimistin und freue sich, nun drei absolute Meisterwerke präsentieren zu dürfen. Ein ganz grosser Dank gehe an Colette Kappes-Boutillon für ihre perfekte Arbeit als Organisationsleiterin und all die freiwilligen Helfenden. Gerhard Beindorff, Gemeindepräsident von Hilterfingen, drückte in ein paar Grussworten seine Vorfreude auf das Konzert und das Musikfestival im nächsten Jahr aus.