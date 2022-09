Schiessen: Schweizer Meisterschaft – Drei Medaillensätze für das Berner Oberland Die Schützen der Gruppe Mammut des Schützenvereins Frutigen haben eine erfolgreiche Saison mit dem Gewinn der Goldmedaille am Schweizer Final gekrönt. PD

Schweizer Meisterschaft der besten Gewehrgruppen in Winterthur: Das Podest der Kategorie E belegen (v.l.) Gündlischwand, Frutigen und Därstetten. Foto: PD

Am Oberländerfinal im Mai in Thun (Gruppenmeisterschaft) reichte es für den 3. Platz. Am Kantonalfinal im August, ebenfalls in Thun, war es gar «nur» der achte Rang. Beim «grossen» Final der besten Schweizer Gewehrgruppen in der Kategorie E in Winterthur schlossen Peter Germann, Beat Hänni, Toni Schmid, Hansruedi Mathys und Peter Fuhrer vom Schützenverein Frutigen ihre erfolgreiche Saison nun aber mit einem Sieg ab. «Sie wiederholten damit ihren Triumph aus dem Jahr 2019, wo sie im Zürcher Albisgüetli ebenfalls Schweizer Meister in der Gruppenmeisterschaft wurden», teilt die Pressestelle der Oberländer Schützen mit.

Oberländer waren eine Macht

Die Frutiger Schützen standen gemeinsam mit zwei anderen Gruppen aus dem Oberland auf dem Podest: Die Feldschützen Gündlischwand mit Christian Inniger, Werner Gertsch, Peter, Rebeka und Ueli Wyss folgten ihnen auf dem 2. Rang. Hans und Christian Wüthrich, Daniel und Marc Kunz sowie Jörg Ueltschi von den Feldschützen Därstetten brachten die Bronzemedaille ins Berner Oberland. «Dieser Erfolg zeichnete sich bereits am Kantonalfinal ab, wo acht von neun Medaillensätzen von Oberländer Gruppen gewonnen wurden», heisst es.

