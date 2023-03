Flucht in gestohlenem Auto – Drei Männer nach wilder Ver­folgungs­jagd durch Bern von Polizei gestoppt Am Sonntagmorgen flüchten drei Männer auf der A1 beim Berner Neufeld vor einer Polizeikontrolle. Erst in Zollikofen schafft es die Polizei, sie anzuhalten.

Am Schluss brauchte es mehrere Einsatzfahrzeuge der Berner Kantonspolizei, um einer wilden Fluchtfahrt am frühen Sonntagmorgen ein Ende zu setzen. Die Bilanz: zwei beschädigte Polizeiautos, ein gestohlenes Fluchtfahrzeug und drei festgenommene Männer, alle zwischen 20 und 24 Jahre alt.

Die drei Männer haben kurz vor 7 Uhr auf der A1 beim Berner Neufeld versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Einer Patrouille wollte sie wegen ihrer auffälligen Fahrweise anhalten. Anstatt anzuhalten, fuhren die drei Männer aber mit hoher Geschwindigkeit über die Ausfahrt Forsthaus davon.

Die Polizei folgte dem Fluchtfahrzeug mit eingeschaltetem Blaulicht über die Bremgartenstrasse in Richtung Neufeld. Bei der nächsten Verzweigung versuchte eine zweite, entgegenkommende Patrouille, das Fluchtauto zu stoppen. Dabei kommt es zu einer Streifkollision zwischen einem Polizeiauto und dem Fluchtauto. Dieses konnte aber in die Studerstrasse weiterfahren und seine Flucht anschliessend über ein Feld in Richtung Engestrasse fortsetzen. Über die Tiefenaustrasse fuhren die Flüchtenden schliesslich mit massiv überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Zollikofen weiter.

Um die Fluchtfahrt zu stoppen, brauchte es mehrere Fahrzeuge der Berner Kantonspolizei. Dies gelang erst auf der Bernstrasse in Zollikofen. Einer der drei Autoinsassen versuchte dann noch, der Polizei zu Fuss zu entkommen, konnte aber rasch eingeholt werden.

Alle drei Insassen des als gestohlen gemeldeten Autos wurden vorläufig festgenommen und auf eine Polizeiwache gebracht. Wie die Kantonspolizei am Sonntagnachmittag mitteilt, entstand an zwei Polizeiautos Sachschaden. Personen wurden bei der wilden Verfolgungsfahrt keine verletzt.

PD/nfe

Fehler gefunden?Jetzt melden.