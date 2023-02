Nach Einbrüchen in Schüpfen – Drei Männer kommen hinter Gitter Die Kantonspolizei Bern hat drei Männer gefasst, die mehrere Vermögensdelikte im Raum Schüpfen begangen haben sollen. Sie wurden vorläufig festgenommen.

Mehrere Männer sollen im Raum Schüpfen auf Diebestour gegangen sein. (Symbolbild) Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

Es handelt sich um Staatsangehörige von Ägypten, Algerien und den Niederlanden, wie Polizeisprecherin Magdalena Rast am Montag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bekanntgab. Die mutmasslichen Täter sind zwischen 23 und 31 Jahre alt.

Auf die Schliche kam ihnen die Polizei am Sonntag nach einem Einbruch in ein Gewerbegebäude in Schüpfen. Die ausgerückten Einsatzkräfte erhielten Hinweise, dass sich im nahen Ziegelried drei verdächtige Personen aufhielten.

Einen Mann konnte die Polizei fassen, gleich nachdem er beim Wegwerfen von Wertgegenständen beobachten worden war. Diese waren kurz zuvor aus einem parkierten Auto gestohlen worden. Mit Hilfe von Drohnen und Diensthunden kam die Polizei den zwei weiteren Männern auf die Spur.

Vor der Justiz verantworten muss sich das Trio wegen eines Einbruchs- und eines Einschleichediebstahls. Ein möglicher Zusammenhang mit weiteren Delikten im Raum Schüpfen wird geprüft.

SDA/Sarah Buser

