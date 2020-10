Zeugenaufruf in Biel – Drei Männer greifen jungen Mann an Am Montagabend ist ein junger Mann beim Hauptausgang des Stadion Gurzelen von drei Männer angegangen worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Am frühen Montagabend wurde ein junger Mann in Biel angegriffen. Die Meldung ging um 18.50 Uhr bei der Kantonspolizei Bern ein, wie diese mitteilt. Der junge Erwachsene sei im Begriff gewesen, das Stadion Gurzelen durch den Hauptausgang an der Champagne-Allee zu verlassen. Als er dort telefonierte, wurde er unvermittelt von drei Personen, die das Stadion ebenfalls verliessen, angegangen. Er stürzte in der Folge zu Boden, ihm wurde das Mobiltelefon abgenommen.

Zeugenaufruf

Aussagen zufolge handelt es sich bei den drei Angreifern um zirka 170 Zentimeter grosse, schlanke Männer von dunklem Teint und mit Dreadlocks. Sie waren zum Tatzeitpunkt dunkel gekleidet. Die Täter hätten sich zu Fuss in Richtung der Uhrenfabrik Omega entfernt.

Die Kantonspolizei Bern sucht Zeugen. Personen, die Angaben zur Täterschaft machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +41 32 324 85 31 zu melden.

