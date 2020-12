Berner Ideen (14) – Drei Männer für den Frauensport Drei Berner geben mit «Sportlerin» das erste Frauensport-Magazin der Schweiz heraus. Kann das funktionieren? Mirjam Comtesse

Bei Leander Strupler, Fabian Ruch und Roman Grünig (von links) stehen die Sportlerinnen im Mittelpunkt. Bild: Beat Mathys

Seit knapp einer Woche ist das neue Magazin «Sportlerin» an Coop-Kassen sowie online erhältlich. Das Hochglanzheft überzeugt sowohl ästhetisch als auch inhaltlich: Die Texte sind gut recherchiert und geschrieben sowie grosszügig illustriert.

Zahlreiche bekannte Persönlichkeiten wie die Leichtathletin Mujinga Kambundji, die Kolumnistin Michèle Binswanger und die Fussballerin Alisha Lehmann schreiben Kolumnen. Dazu sind in der ersten Ausgabe Porträts, Interviews sowie Streitgespräche zu finden – also alles, was eine anregende Lektüre verspricht. Der Preis für ein Einzelexemplar beträgt 10 Franken; ein Jahresabo mit vier Ausgaben kostet 30 Franken.