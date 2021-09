Kulturpreis Langenthal – Drei Kulturtäterinnen im Rampenlicht Im Jubiläumsjahr des Frauenstimmrechts werden im Stadttheater drei Frauen für ihr künstlerisches und kulturelles Schaffen geehrt. Kathrin Holzer

Die Kulturpreisträgerinnen 2021 der Stadt Langenthal: Lisa Laser, Jana Fehrensen und Christa Rytz (v.l.). Fotos: Beat Mathys

Szenenapplaus, Mitklatschen zur Musik, Pfiffe der Begeisterung: Im Stadttheater geht es am Donnerstagabend zuweilen hoch zu und her. Ausgelöst wird die zeitweilige Euphorie im zahlreichen Publikum von den Tanzenden des Dance Centers Langenthal, die ihrer Geschäftsführerin an diesem Abend mit einem Showblock auf der Theaterbühne die Aufwartung machen. Mal zu fetten Beats, mal zu sanfter Klassik führen sie in einer vielseitigen Show durch das breite Spektrum der Langenthaler Tanzschule schlechthin.

Sichtlich gerührt vom Gezeigten «ihrer» Schützlinge betritt Christa Rytz wenig später selber die Bühne. Als eine von drei Preisträgerinnen kann sie in diesem Moment den Langenthaler Kulturpreis 2021 entgegennehmen.