Ausstellung in Oberdiessbach – Drei Künstler – drei Stile Drei Künstler mit drei Stilen präsentieren eine Ausstellung: Die Galerie Doktorhaus in Oberdiessbach zeigt kreatives Schaffen aus der Region. Godi Huber

Sie zeigen derzeit ihre Werke in der Galerie Doktorhaus in Oberdiessbach: (v.l.: Niklaus Krebs, Herbert Siegenthaler, Patrick Osterholt. Foto: Godi Huber

Zwei Jahre war es, bedingt durch die Pandemie, still im ehemaligen Doktorhaus in Oberdiessbach. Doch nun präsentieren gleich drei Künstler in den hübschen Räumen ihr unterschiedliches Schaffen.

«Walk on the wild side»

Niklaus Krebs findet seine Ideen und auch gleich das passende Material in den Wäldern der Region Bern. Der Holzbildhauer erweckt Findlinge aus der Natur mit der Säge und Schleifmaschine zu neuem Leben. Da sah Krebs zum Beispiel beim Joggen die Reste eines Feldahorns am Waldrand liegen. In seiner Werkstatt entstand daraus ein wildes Fabelwesen, dem er den passenden Namen verpasste: «Walk on the wild side». Die Figur blickt nun nicht eben freundlich aus dem Fenster des ehemaligen Doktorhauses und schaut, was die Menschen auf dieser Welt so treiben.