Nachts an der Tankstelle – Drei Jugendliche zusammengeschlagen – einer wurde verletzt In der Nacht auf Samstag ist es in Bern zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Ein Jugendlicher wurde dabei verletzt. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag hielten sich vor Mitternacht drei Jugendliche an der Turnierstrasse in der Nähe einer Tankstelle bei einem Getränkeautomaten auf, als sie von drei Unbekannten angegangen wurden. Es kam daraufhin zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Gruppen.

Die Jugendlichen konnten zunächst zu Fuss in Richtung Vidmarhallen flüchten und begaben sich dann zu den Sporthallen Weissenstein an der Könizstrasse. Dort wurden sie erneut von den drei unbekannten Männern angegangen, wobei einer der Jugendlichen verletzt wurde. Er begab sich am Folgetag selbständig in ärztliche Behandlung, wie die Kantonspolizei Bern am Montagmorgen berichtete.

Die Kantonspolizei Bern sucht Zeugen. Personen, die im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung zwischen 23.30 und 24 Uhr in der Umgebung der Turnierstrasse/Könizstrasse in Bern Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Angaben zum Tathergang und zur Täterschaft machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 031 638 81 11 zu melden.

