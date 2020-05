5 Überfälle in 15 Monaten – Drei Jahre Gefängnis für Kult-Bankräuber Die Überfallserie in der Region Bern hatte für Aufsehen gesorgt: Nun kommt der tollpatschig wirkende Mann mit einer eher milden Strafe davon.

Der Mann sah auf den Fotos der Videoüberwachung teils wie ein normaler Kunde aus. Foto: zvg/Kapo Bern

Er stellte sich vor den Überfällen geduldig in die Schlange, war kaum maskiert und bedankte sich beim Personal für das erbeutete Geld: Ein kurioser Bankräuber ist am Mittwoch in Bern zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt worden.