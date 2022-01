Fit in 8 Wochen – «Drei Handvoll Proteine täglich» Unsere Experten sagen, welches Ziel sie mit ihrem Ernährungsplan verfolgen. Wie die sogenannte Handregel funktioniert. Und wie strikt man sich an das alles halten sollte. Daniel Böniger

Zwei Hände voll Nüsse – vielleicht schon zu viel des Guten? Foto: Getty Images, iStockphoto

Unser Projekt «Fit in 8 Wochen» ist in der zweiten Woche. Über 5000 Leserinnen und Leser machen mit und versuchen, sich an unserem Sport- und Speiseplan zu halten. Doch wie strikt muss man genau das essen, was Ernährungsberaterin Sonja Ricke und Küchenchef Sebastian Titz vorschlagen? Wir haben nachgefragt.