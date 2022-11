Campingplatz in Unterseen – Drei gute Gründe zum Feiern auf der Manor Farm Eine neue Réception, ein neues Betriebsgebäude und eine Galerie. Dies präsentierte die Familie Ritschard, Eigentümerin des Campings Manor Farm, der Öffentlichkeit am Freitag. Murielle Buchs

Stefan Zurbuchen, Vizegemeindepräsident von Unterseen (links), verdankte die Familie Ritschard-Zenger (v.l.): Eveline Zenger, Urs Ritschard, Jürgen Ritschard, Andreas Zenger und Nick Zenger. Foto: Murielle Buchs

«Vor elf Jahren hat hier ein neues Leben angefangen.» So begrüsste Jürgen Ritschard, Geschäftsführer des Campings Manor Farm, die rund 40 geladenen Gäste am Freitagvormittag auf dem Campingplatz. «Über längere Zeit konnten keine Investitionen getätigt werden. Während mehr als eines Jahrzehnts fehlten unserer Gesellschaft wichtige finanzielle Mittel. Nach einer Umfinanzierung über eine lokale Bank gehört dies der Vergangenheit an. Heute gibt es Erfreuliches zu berichten.»