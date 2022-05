Gemeindeversammlung Oberwil – Drei Gründe für das gute Ergebnis An der Gemeindeversammlung von Oberwil genehmigten die Anwesenden die Jahresrechnung 2021. Nur 18 Stimmberechtigte waren erschienen. Margrit Kunz

Die Gemeinde Oberwil im Simmental. Am Montagabend fand die Gemeindeversammlung statt. Foto: Bruno Petroni

Gemeindepräsident Michael Blatti bedauerte, dass nur 18 Oberwilerinnen und Oberwiler den Weg in die Turnhalle an die Gemeindeversammlung auf sich nahmen. Die Jahresrechnung 2021 zeigt ein erfreuliches Resultat: Sie schliesst im Gesamthaushalt mit einem Ertragsüberschuss von 38’678 Franken ab. Das gute Ergebnis ist laut Gemeindeverwalter Nils Fiechter hauptsächlich auf drei Ursachen zurückzuführen: «Wir haben die Steuereinnahmen bei den natürlichen Personen zu tief budgetiert, weil wir davon ausgingen, dass Corona sich stärker in der Rechnung niederschlagen würde. Andererseits nahmen wir mehr Geld ein bei den Anschlussgebühren für Wasser und Abwasser. Auch die Neubewertungen der Liegenschaften brachten höhere Steuereinnahmen.»