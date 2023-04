Wahl in Herzogenbuchsee – Drei Frauen möchten Gemeindepräsidentin werden Kurz vor der Wahl im Juni kandidieren Denise Arni-Séquin (EVP / Gemeinsam für Buchsi), Monika Lang (SVP) und Livia Stauer (GLP) für das Präsidium.

Die Stimmberechtigten von Herzogenbuchsee wählen am 18. Juni ihre neue Gemeindepräsidentin. (Symbolbild) Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Denise Arni-Séquin (EVP / Gemeinsam für Buchsi), Monika Lang (SVP) und Livia Stauer (GLP) wollen Stadtpräsidentin von Herzogenbuchsee werden. Am 18. Juni wählt das Stimmvolk die Nachfolge von Markus Loosli (GLP), der Anfang Jahr seinen Rücktritt per Ende Juni 2023 bekannt gab. Loosli hat die Gemeinde mehr als 17 Jahre mitgeprägt und tritt auch wegen Vorwürfen aus der Bevölkerung zurück. Seit 2014 ist er Gemeindepräsident.

Wie die Gemeinde Herzogenbuchsee am Freitag mitteilte, muss die künftige Präsidentin oder Präsident bereits für den Gemeinderat gewählt sein. Arni-Séquin ist Vorsteherin des Ressorts Kultur, Lang des Ressorts Finanzen. Stauer hingegen ist noch nicht Mitglied in der Exekutive, denn sie wurde als Nachfolgerin von Loosli gewählt und wird der Regierung erst am 1. Juli 2023 beitreten.

Die Wahl findet im Majorzverfahren statt. Falls am 18. Juni niemand das absolute Mehr erreicht, soll es am 2. Juli einen zweiten Wahlgang geben, wie die Gemeinde schreibt.

SDA

