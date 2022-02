Ausfall im unteren Emmental – Drei Dörfer hatten keinen Strom Eine gute Stunde lang blieb es am Mittwochabend in den Häusern in Ersigen, Wynigen und Kirchberg dunkel.

Eine gute Stunde lang sassen die Einwohnerinnen und Einwohner im Dunkeln. Symbolfoto: Getty Images

Wer am Mittwochabend zu später Stunde noch wach war, sass in drei Dörfern im unteren Emmental plötzlich im Dunkeln. Kurz vor 11 Uhr nachts fiel in Ersigen, Wynigen und Kirchberg der Strom aus. «Zum Unterbruch kam es wegen eines Kurzschlusses in einer Trafostation in Ersigen», teilt die BKW auf Anfrage mit. Das Problem konnte aber noch in der Nacht behoben werden. 12 Minuten nach Mitternacht sei der Stromunterbruch vorüber gewesen.