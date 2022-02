Karosserieteil auf der A1 – Drei Autos beschädigt Ein wohl von einer Baumaschine stammendes Teil wurde am Mittwoch auf der Autobahn bei Niederbipp drei Autofahrern zum Verhängnis.

Das gelbe Polyesterstück gelangte offenbar beim Transport einer Baumaschine auf die Fahrbahn. Foto: Polizei Kanton Solothurn / PD

Drei Autos sind am frühen Mittwochnachmittag auf der Autobahn A1 bei Niederbipp in ein verlorenes Karosserieteil geprallt und entsprechend beschädigt worden. Wie die Kantonspolizei Solothurn am Donnerstag informierte, stammte das gelbe Polyesterstück vermutlich von einer Baumaschine, die transportiert worden ist. Das Teil gelangte auf die Gegenfahrbahn, wo es den Autos im Weg war.

Zur Klärung des Hergangs sucht die Polizei Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Vorfall oder zum gesuchten Fahrzeug machen können (Tel. 062 311 76 76).

