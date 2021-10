Small Talk der Woche – Dreht Emma Watson bald eigene Filme? Basteln mit Herbstblättern, Beine inszenieren, Air Pods nicht verlieren – und weitere Punkte für das gepflegte Tischgespräch. Natürlich auch die ärgerlichen. Aleksandra Hiltmann

Frischer Blick

Bereits gab es Geläster, Emma Watsons Karriere sei eingeschlafen. Weit gefehlt. Auf Instagram hat sie ein Bild gepostet, auf dem sie eine Filmkamera in den Händen hält. «Hinter die Kamera zu treten und zu lernen, wie sie funktioniert, ist das Ermächtigendste, was ich im Lockdown gelernt habe», schreibt die Schauspielerin und Aktivistin zu ihrem Post. Lange habe sie gedacht, Muse zu sein, sei aufregend, «aber wow, es ist was anderes, in der Lage zu sein, deine eigene Geschichte und die anderer zu erzählen.» Wir gratulieren zu den neuen Skills und sind gespannt auf den ersten eigenen Film.