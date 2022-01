Bundesregeln zu Sportveranstaltungen – Draussen ist die Maske nicht Pflicht Wengen setzt wie Adelboden auf eine Maskenempfehlung. Im Berner Wankdorfstadion hingegen ist der Gesichtsschutz derzeit vorgeschrieben. Brigitte Walser

Am vergangenen Samstag jubelten viele Fans getestet, geimpft oder genesen, aber maskenlos im Zielraum in Adelboden. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Die Corona-Regeln an Sportanlässen geben zu reden. In Adelboden feierten vergangenes Wochenende viele Fans dicht gedrängt und ohne Masken. Im Berner Wankdorfstadion hingegen gilt derzeit eine Maskenpflicht. Wie kommt das?

Die Veranstalter in Adelboden hielten sich bei ihrem Konzept an die Regeln des Bundes, Swiss Olympic listet diese auf: Bei Veranstaltungen draussen mit über 300 Teilnehmenden gilt für die Zuschauerinnen und Zuschauer die 3-G-Regel. Sie müssen also getestet, geimpft oder genesen sein. Es besteht zwar die Empfehlung, eine Maske zu tragen, aber keine Maskenpflicht. Die Organisatoren haben im Vorfeld der Veranstaltung die Skifans gebeten, aus Solidarität eine Maske zu tragen.