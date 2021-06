Livebilder des Eriksen-Kollaps – Draufhalten oder ins Studio schalten? Wenn wie am Samstag ein Spieler an der EM zusammenbricht, müssen Fernsehsender blitzschnell entscheiden. Das Problem ist: Es fehlen klare Protokolle. Pascal Blum

Reaktion von dänischen Fans, nachdem am Samstag während des EM-Spiels Dänemark - Finnland der dänische Spieler Christian Eriksen kollabierte. Foto: Keystone

Was tut das Sportfernsehen, wenn ein Spiel unterbrochen wird? Als der dänische Spieler Christian Eriksen am Samstag beim EM-Spiel Dänemark - Finnland zusammenbrach, musste die Uefa-Regie eine Reihe von Entscheidungen treffen. Der Fussballverband liefert die Live-Bilder aus den Stadien an die Fernsehsender und stellt für jeden Match einen Regisseur oder eine Regisseurin.

Am Samstag war das der Franzose Jean-Jacques Amsellem, der auch schon die Miss-Frankreich-Wahlen verantwortete oder «Danse avec les stars». Übers Wochenende hat er sich in verschiedenen französischen Medien gerechtfertigt: Laut ihm gebe es kein «Handbuch» für einen solchen aussergewöhnlichen Vorfall. Von der Uefa sei aber ein Befehl gekommen: keine Nahaufnahmen von Eriksen, keine Bilder der Herzmassage. Dies nachdem genau diese Bilder zuerst zu sehen waren.