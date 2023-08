Hat seinen Tod um eine Stunde hinausgezögert: Ein Lysser Stier hat die Gemüter in der ganzen Schweiz bewegt (Symbolbild). Foto: Getty Images

Lieber Stier



Du hast es nicht geschafft. Obwohl deinem Munigring wohl längst klar war: Du willst nicht sterben. Im Transporter auf dem Weg zur Metzgerei hast du vehement deinen Überlebenswillen bekräftigt, hast mit deinen Hinterläufen gegen die Wände geschlagen, allen Mut zusammen- und dann im richtigen Moment Reissaus genommen, bevor der Metzger dir den Bolzen in den Kopf jagen konnte.

Diese Arbeit hat die Polizei für ihn übernommen. Mit zwei Schüssen hat ein Beamter nach einer knappen Stunde Freiheit dein bereits besiegeltes Schicksal bestätigt. Hat danach deinen toten Körper vom Trottoir geschleift, rein in die Lysser Metzgerei, wo nun wohl untersucht wird, ob die dramatische Flucht nicht doch zu viel Adrenalin durch dein Fleisch gejagt hat – so viel, dass dieses gar nicht auf unseren Tellern landen kann.

Du hast deinen Mut mit einem Leben bezahlt, das du so oder so verloren hättest.

Und doch hast du es geschafft. Du hast unsere abgestumpften Gemüter in Aufruhr versetzt. Unsere Lust auf Drama und Ablenkung mit einer Meldung in der Kurznachrichtenspalte maximal befriedigt.



«Stier flieht aus Metzgerei und wird erschossen.»



Was für eine Nachricht! Etwas vergleichbar Emotionales zu kreieren, wäre eine gute Übung für Studierende am Literaturinstitut. Aber wie sagt man so schön? Die besten Geschichten schreibt das Leben selbst. Und deine ist so gut, dass wir Leserinnen und Leser mehr über deine letzten 60 Minuten in Freiheit erfahren wollen. Wir wollen den Busch sehen, in dem du dich von der Jagd kurz erholt hast, die Gärten, die du in Lyss durchquert hast, die Nachbarn, die um dich geweint haben. Ja, wir hätten auch auf das Bild geklickt, das deinen toten Körper im Kühlraum der Metzgerei zeigen würde.

Verloren und verfolgt: Der Stier läuft durch den Garten eines Lysser Wohnblocks. Foto: Janine Ayer

Eine perfekte traurige Geschichte und ihre Protagonisten. Da sind der Bauer. Der Metzger. Der Polizist. Und das Opfer. Es klingt nach einem Drehbuch für eine Dorfposse. Und wir sind die Konsumentinnen und Konsumenten. Entweder wir lesen über dein Schicksal oder wir essen dein Fleisch. Oder beides.

Und wir schimpfen. Gegen den Bauern, den Metzger, die Polizei. Die Kommentarspalten sind randvoll mit gehässigen Bemerkungen – am leichtesten fällt das Wettern den Vegetariern, welche die ganze Schuld an diesem Tiertod, der sonst eine Stunde früher, auf ähnliche Weise, aber halt hinter verschlossenen Türen geschehen wäre, auf die Schultern der Fleischfresser lasten wollen.

Alle Beteiligten dieses Dramas scheinen den Reaktionen zufolge irgendwas falsch gemacht zu haben. Ausser du, trauriger Stier. Du hast Mut und Stärke bewiesen. Hast uns arroganten Menschen wieder einmal aufgezeigt, dass ihr Tiere so viel sensibler seid, als wir uns je zugestehen wollen. Dass ihr Gefahr spürt, Angst habt, leben wollt, ganz einfach: Dass ihr FÜHLT. Und damit soll nun jeder und jede machen, was er oder sie will.



Mit tierlieben Grüssen

Simone Lippuner



