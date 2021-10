Lesetipps für den Herbst – Drama am Comersee In den neusten historischen Romanen gibt es eine Menge starke Frauenfiguren, zum Beispiel Aurora in Ladina Bordolis Roman «Das Fundament der Hoffnung». Nina Kobelt

Ladina Bordolis historische Mandelli-Saga beginnt am Comersee. Foto: Severin Nowacki

Die Bündner Schriftstellerin Ladina Bordoli hat eine dreibändige Familiensaga über Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter in der Schweiz geschrieben – «Die Mandelli-Saga». Der Anfang ihrer Geschichte spielt Mitte der 1950er-Jahre am Comersee. Wir haben sie dazu befragt:

«Die Mandelli-Saga» ist im Bauwesen angesiedelt und beginnt damit, dass Mitte der 50er-Jahre Hauptfigur Aurora am Comersee das Unternehmen der Familie übernimmt. Sie arbeiten selber im elterlichen Bauunternehmen. Ist das die Geschichte Ihrer Familie? Nein, die Geschichte ist nicht autobiografisch. Die ist eher unspektakulär. Aber die Inspiration zur «Mandelli-Saga» habe ich tatsächlich in meinem Arbeitsalltag gefunden.

Die Romane laufen unter «Frauenliteratur». Finden auch Männer daran Gefallen? Unbedingt! Der Bau ist ja kein klassisches Element von Frauenliteratur. Einige Männer in meinem Umfeld haben den Roman gelesen – auch solche, von denen ich nicht mal wusste, dass sie überhaupt lesen. Es ist ja nicht nur eine Liebesgeschichte. Mein Vater etwa war begeistert, weil es auch um Themen ging, die ihn ansprachen.

Wie zum Beispiel Mauerbau? Sie beschreiben ihn sehr präzise. Ja. Mein Vater und mein Bruder, beide ursprünglich Mauer, konnten mir gut Auskunft geben.

Ladina Bordoli zieht ihre Inspiration aus ihrem Alltag im Baugeschäft. Foto: PD

Die drei Mandelli-Bände erscheinen innerhalb weniger Monate. Wie ist das möglich? Ich habe alles am Stück geschrieben, es war ein ziemlicher Marathon die letzten beiden Jahre, zumal ich noch andere Projekte hatte. Und einen 100-Prozent-Job. Ich musste einen Familienrat einberufen, um zu klären, wie wir das lösen könnten. Wir einigten uns, und ich konnte so einige Stunden während der Arbeit schreiben oder aber natürlich am Wochenende und in den Ferien. Ohne die enorme Unterstützung von Familie und Partner hätte ich es nicht geschafft. In Zukunft muss ich einen gesunderen Rhythmus finden.

Und wenn Sie sich ganz dem Schreiben widmen würden? Das möchte ich nicht, mir würde der inspirierende unternehmerische Alltag fehlen – für den ich ja auch viel Leidenschaft aufbringe. Finanziell wäre mir das auch ein zu grosses Risiko. Mit Romanen wird man nicht reich.

Haben Sie Vorbilder? Ich bin nicht so der Typ für Vorbilder. Meine Vorlieben ändern sich ja auch immer wieder. Früher habe ich viel Fantasy gelesen, heute querbeet, oft Dinge von Autorenkolleginnen. So vieles ist toll, aber nicht bekannt.

Die besten historischen Romane im Herbst, chronologisch aufgeführt:

15. Jahrhundert: Die Geschichte von Botticellis Venus

Kosmetik und Kunst in Florenz: Catherine Aurel weiss Bescheid. Foto: PD

Worum geht es? Florenz, 1469. Die Zeiten, als Cosima Bellani von Männern umschwärmt wurde, sind vorbei. Die Schönheit der alternden Kurtisane beginnt zu schwinden – und diese fürchtet um ihre Zukunft. Als die junge, adlige Simonetta sie in Liebesdingen um Rat bittet, hat Cosima eine verheissungsvolle Geschäftsidee: Sie will fortan Kosmetik herstellen, denn der Handel mit Pulver und Salben, Bleiweiss und Lippenrot floriert. Simonetta wird mit ihrer Hilfe zur schönsten Frau von Florenz. Und zum Modell von Sandro Botticelli. Leider ist sie verheiratet und unterhält zudem eine Affäre mit Giuliano de Medici. Alles ein bisschen viel. Nicht nur für Simonetta.

Historische Komponente: Sie wollten schon immer wissen, wie Kunstwerke wie etwa die «Geburt der Venus» entstanden sind? Hier erfahren Sie es. Fast alle Personen in diesem Roman haben wirklich existiert. Catherine Aurel ist das Pseudonym von Julia Kröhn, einer Vielschreiberin, die immer wieder historische Einblicke gewährt (Lesen Sie hier etwa, wie Theodor Storm durch ihr «Die Farbe des Nordwinds» spaziert).

Wer soll das lesen? Kunstinteressierte, aber nicht nur: In diesem Buch wird neben der «Geburt der Venus» auch die Geburt der modernen Kosmetikindustrie thematisiert.

18. Jahrhundert: Die Köchin von Castamar löst wieder einen Skandal aus

Mord und Totschlag und eine wunderbare Köchin: Die spanische Historie à la Fernando J. Múñez. Foto: PD

Worum geht es? Spanien im 18. Jahrhundert: Clara, mittlerweile Chefköchin am Hof von Castamar, schwärmt für den Herzog. Doch obwohl sie mehrere eindeutige Zeichen erhalten hat, kann sie nicht glauben, dass der Herzog ihre Gefühle erwidert. Als Clara bei einem Festessen den Gästen des Herzogs vorgestellt wird, gerät die Situation ausser Kontrolle: Mehrere Adlige machen anzügliche Bemerkungen, bis Clara – ihrer niedrigen Stellung zum Trotz – ihrer Wut freien Lauf lässt. Ein Skandal. Weiteres Konfliktpotenzial in dieser Geschichte sind der dunkelhäutige Bruder von Herzog Diego, ein homosexueller Freund sowie Korruption und Verrat allenthalben.

Historische Komponente: Selten wird einem so bewusst, wie sich die Leben am königlichen Hof (das könnte irgendwo sein) und in den Zimmern von Mägden und Dienern unterscheiden. Spannend ist ausserdem, wie sich Frauen im Madrid des 18. Jahrhunderts durchschlagen mussten.

Wer soll das lesen? Wer die Netflix-Serie mochte, wird begeistert sein vom Roman, der viel spannender scheint (obwohl das Drehbuch zuerst da war). Historisch interessierte Köchinnen und Köche natürlich, selbst wenn es im zweiten Band weniger um Kulinarik geht als im ersten. Und schliesslich alle, die sich nach dem ersten Teil fragen, ob es eine Hilfsköchin mit Handicap (sie wird ohnmächtig in offenen Räumen, also überall draussen) schafft, sich zu behaupten (und das Herz des Herzogs zu gewinnen oder umgekehrt: Will sie überhaupt in diese noble Gesellschaft einheiraten?) (Lesen Sie hier, was in Band 1 passiert).

1916–1920: Kann Marie ihre Buchhandlung retten?

Er ist hart, der Herbst in Wien während des Ersten Weltkriegs. Trotzdem lässt sich ihm eine gewisse Romantik nicht absprechen. Foto: PD

Worum geht es? Wien, 1916: Die letzten Jahre des Ersten Weltkriegs sind eine harte Zeit für den Wiener Buchhändler Oskar Nowak und seine Frau Marie. Verletzt kommt er aus dem Krieg heim – muss er bald wieder einrücken? Der Beginn des neuen Jahrzehnts bringt wieder Licht in das Leben des Paares. 1920 kehren die Kunden in die Buchhandlung zurück, und mit der freigeistigen Freundin Fanni bekommen die 1920er-Jahre auch für Marie den berühmten goldenen Glanz: Nächtliche Kaffeehausbesuche und Theatervorstellungen eröffnen ihr eine unbekannte Welt.

Historische Komponente: Es geht in diesem – sehr ruhigen – Roman weniger um Frauenversammlungen und Frauenstimmrecht, als man vielleicht meint. Sondern viel mehr ums Überleben: Woher Essen nehmen, wenn der Erste Weltkrieg tobt und alles rationiert wird?

Wer soll das lesen? Eher zarte Pflänzchen. Zwar ist das Leben hart und ungerecht, und manchmal will man ab Maries Not fast verzweifeln. Doch das Buch liest sich gut, es ist unaufgeregt bis langweilig geschrieben, fast ein bisschen wie lästige Geschichtslektionen in der Schule, die man nicht so mochte, um die man aber sehr froh ist, so im Nachhinein.

Ab 1930: Die Muse des kleinen Prinzen

Consuela – die starke Frau an der Seite von Antoine de Saint-Exupéry. Foto: PD

Worum gehts? Paris, 1930: Als die Malerin Consuelo auf einer Party Antoine de Saint-Exupéry kennen lernt, ist es Liebe auf den ersten Blick. Die temperamentvolle Mittelamerikanerin wird zur Muse des enigmatischen Piloten, der eigentlich viel lieber schreiben und zeichnen möchte. Das Leben an der Seite des Schriftstellers ist nicht leicht. Consuelo kämpft mit seiner Untreue und dafür, als Künstlerin endlich aus dem Schatten ihres berühmten Mannes zu treten – bis Antoine 1944 zu einem schicksalhaften Aufklärungsflug über das Mittelmeer aufbricht ...

Historische Komponente: Consuelo war nicht nur Antoine de Saint-Exupérys Ehefrau, sondern eine wichtige Stütze für ihn. Aus seinen unsterblichen Gefühlen für sie entstand sein Bestseller «Der kleine Prinz». Die über alles geliebte Rose, die der Prinz mit einer Glasglocke schützen möchte, repräsentiert Consuelo. Ausserdem verfolgt man einmal mehr atemlos mit, wie zum Beispiel Künstlerinnen im Zweiten Weltkrieg aus Paris flüchten müssen – und wo sie stranden.

Wer soll das lesen? Fans von Antoine de Saint-Exupérys «Der kleine Prinz» natürlich. Und alle, die sich für starke Frauen der Geschichte interessieren. Hier lesen Sie zum Beispiel, wie Coco Chanel Weltruhm erlangte (und für die sehr Interessierten hier, was sie in ihrer Villa auftischte, bei Letzterem handelt es sich allerdings um ein gastronomisches Buch, keinen historischen Roman).

Ab 1956: Das Fundament einer Familiensaga

Die starken Frauen der Ladina Bordoli – hier Aurora, die am Anfang der Familiensaga steht. Bild: PD

Worum geht es? 1956, Comer See. Als ihr Bruder bei einem tragischen Unfall stirbt und ihr Vater vor Trauer gelähmt ist, liegt auf einmal alle Verantwortung bei Aurora Mandelli. Mit neunzehn Jahren wird sie Geschäftsführerin eines Bauunternehmens und kämpft um das Überleben ihrer Familie. Skepsis und Ablehnung wehen der jungen Frau von den Arbeitern und den Kunden entgegen. Nur der Maurer Michele scheint an ihrer Seite zu stehen – und Aurora verliebt sich in ihn. Aber kann sie Michele vertrauen? (Eher nicht, so viel sei hier verraten.)

Historische Komponente: Der Auftakt dieser Familiensaga spielt in Italien, die zweite Generation wandert aus in die Schweiz, um der Arbeitslosigkeit zu entfliehen. Wie so viele Landsfrauen und -männer in den 1970er-Jahren, wo diese Gastarbeiterinnen nicht immer willkommen waren.

Wer soll das lesen? Besonders interessant dürfte diese schöne Geschichte rund ums Bauwesen für alle sein, deren Vorfahren als Immigranten in die Schweiz gekommen sind. Und alle, die Erzählungen mit starken Frauenfiguren lieben – davon wimmelt es in der «Mandelli-Saga».

Nina Kobelt ist Kulinarik-Redaktorin. Seit 1999 schreibt sie hauptsächlich über die schönen Seiten des Lebens – das sind neben Essen und Trinken auch Kultur und Reisen. Sie ist ausserdem Autorin eines Reiseführers, Begründerin eines Musikblogs und Literatur-Podcasterin.

