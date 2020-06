Eröffnung in Burgdorf – Dosiert ins Schloss Damit es bei der Schlosseröffnung nicht zu eng wird, haben die Organisatoren ein Dosiersystem erarbeitet. Ab Mittwoch gibt es Gratistickets. Susanne Graf

Wer nächstes Wochenende das umgebaute Schloss Burgdorf besichtigen will, braucht ein Ticket – wegen Corona. Foto: Adrian Moser

Das lange Warten hat ein Ende: Am übernächsten Samstag, 13. Juni, um Punkt 10 Uhr, öffnet das umgebaute «Schloss für alle» seine Tore. Die Besucherinnen und Besucher erwartet an diesem Wochenende ein anderthalbstündiger Rundgang, welcher Einblicke ins Restaurant, die Jugendherberge und ins Museum vermittelt. Wichtig dabei: Alle, auch die Kinder, brauchen dafür ein Ticket. Diese sind gratis und können ab Mittwoch, 3. Juni von der Website Schloss-burgdorf.ch heruntergeladen werden. Erhältlich sind sie auch beim Tourist Office an der Bahnhofstrasse 14 in Burgdorf oder in der Buchhandlung am Kronenplatz.